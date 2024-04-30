移民急沽！大埔單幢私樓兩房250萬有交易 創10年新低、呎價七千
撰文：李明珠
出版：更新：
移民潮持續，市場再現移民急讓筍盤。大埔東昌閣一伙兩房單位新近以250萬元沽出，呎價僅7,418元，創同類單位約10年新低價，亦創屋苑至少7年新低。
中原地產分區營業經理黃達雄表示，該單位為大埔東昌閣低層C室，實用面積337平方呎，兩房間隔。由於業主有意移民，故願意提供較大議價空間加快沽貨。單位最初開價280萬元放盤，最終經議價後以250萬元沽出，折合呎價7,418元，創同類單位約10年新低價。
2007年買入價78萬
翻查資料，東昌閣同類型單位近年造價由300萬至468萬元不等。屋苑於1985年起入伙，樓齡約39年。
原業主於2007年以78萬元購入單位，持貨約17年，是次轉手帳面獲利172萬元，升值約2.2倍。
陳卓賢家族再沽貨 內地客935萬買坪洲「寶翠灣1號」花園戶收租愉景新城原則三房868萬沽 代理：荃灣業主減價、有價講｜多圖嘉湖山莊本月僅錄17宗成交 最蝕三房455萬沽、2年貶值17%大角咀海桃灣兩房788萬沽、創同類3年新低 3年損手逾一球｜多圖撤辣後現短炒 YOHO Town兩房590萬沽 3個月升值6%、實賺10萬荃灣中心放盤1個月獲兩客爭搶 上車客340萬拍板承接一房戶｜多圖半新盤大圍柏傲莊兩房995萬易手 四年前一手買入、微蝕3%離場