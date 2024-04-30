移民急沽！大埔單幢私樓兩房250萬有交易　創10年新低、呎價七千

移民潮持續，市場再現移民急讓筍盤。大埔東昌閣一伙兩房單位新近以250萬元沽出，呎價僅7,418元，創同類單位約10年新低價，亦創屋苑至少7年新低。



中原地產分區營業經理黃達雄表示，該單位為大埔東昌閣低層C室，實用面積337平方呎，兩房間隔。由於業主有意移民，故願意提供較大議價空間加快沽貨。單位最初開價280萬元放盤，最終經議價後以250萬元沽出，折合呎價7,418元，創同類單位約10年新低價。

2007年買入價78萬

翻查資料，東昌閣同類型單位近年造價由300萬至468萬元不等。屋苑於1985年起入伙，樓齡約39年。

原業主於2007年以78萬元購入單位，持貨約17年，是次轉手帳面獲利172萬元，升值約2.2倍。