半新盤大圍柏傲莊兩房995萬易手 四年前一手買入、微蝕3%離場
撰文：李明珠
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樓價從高位回落，不過大型鐵路盤抗跌力高，部分單位蝕讓幅度輕微。大圍柏傲莊2期一伙兩房單位最新以995萬元成交，呎價19,900元。原業主2020年一手買入帳面蝕讓31.9萬元離場，輕微貶值3.1%。
中原地產分區營業經理鄺子揚表示，該單位為柏傲莊2期7B座中層E室，實用面積500平方呎，兩房間隔，望內園景。單位日前獲新買家洽詢，據悉新買家為區內一對夫婦，鍾情單位交通方便就入市單位自住。最終議價後以995萬元易手，折合呎價19,900元。
2020年一手買入貶值3.1%
代理指，大圍區本月暫錄約42宗二手成交，較上月同期跌約4成多，其中柏傲莊本月暫錄2宗成交。
原業主則於2020年以1,026.9萬元一手購入單位，持貨約4年，現轉手帳面蝕讓約31.9萬元，單位期內輕微貶值約3.1%。
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