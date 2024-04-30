九龍城重建｜衙前圍道/賈炳達道每呎收購價14599元　平過深水埗

市區重建局今日（4月30日）向九龍城衙前圍道/賈炳達道發展計劃內的物業業主發出收購物業建議。市建局會向項目內受影響的住宅物業合資格自住業主，提出以實用面積每呎14,599元收購其物業。有關呎價是假定為同一地區七年樓齡的假設重置單位之呎價(「假設單位呎價」)。



翻查資料，2023年4月份，市建局向深水埗兼善里/福華街發展項目內的物業業主發出收購物業建議，每呎收購為16,022元。反映上述九龍城衙前圍道/賈炳達道的收購呎價低約8.9%。



去年深水埗兼善里/福華街收購呎價16022元

是次九龍城衙前圍道/賈炳達道發展計劃，市建局會以項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位或啟德煥然壹居項目內的「樓換樓」單位,作為給予合資格的住宅物業自住業主現金補償以外的一個選擇。

上述的「假設單位呎價」已獲市建局董事會轄下的土地、安置及補償委員會批准。此呎價乃按照市建局既定程序，委託經公開抽籤選出的七間獨立顧問公司，於2024年4月份進行評估，比較項目附近地區具有類近特點以及交通方便程度的物業，在過去12個月內的成交個案而訂定。

（市建局航拍影片截圖）

至於項目內受影響的非住宅物業，市建局會按物業市價及既定的補償計算方法向業主提出收購。整個項目合共涉及約1,000個業權，業主將有60日時間考慮市建局的收購物業建議。當物業業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資格的租客提供特惠津貼，而合資格的住宅租客更可選擇安置安排以替代特惠津貼。

為了在重建期間及重建後能盡力保持「龍城」區的地區特色，市建局亦會為部分受項目影響的特色商戶研究過渡方案及提供回遷安排。市建局將於稍後與該些特色商戶會面及解釋相關建議的細節。

市建局將舉行簡介會，向受影響的業主、住戶和商戶解釋收購、特惠津貼，以及安置的準則及安排；而市建局亦會安排專責職員跟進每一宗個案。