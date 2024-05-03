西貢全幢村屋1300萬沽　兩個原因令業主持貨17年　倒蝕250萬走！

西貢區錄全幢村屋成交，不過物業因路權等各種問題，導致價值大打折扣，終需大幅蝕讓離場。西貢南山村一全幢村屋新近以1,300萬元沽出，呎價6,190元。業主持貨17年仍需損失250萬元離場，期內貶值16%。



世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，物業為西貢南山村雙號村屋全幢，全幢建築面積2,100平方呎，連約700平方呎天台，屬三房套間隔，望山景。

單位原叫價1,950萬元放盤，其後因外藉業主離港及單位路權等問題而大幅劈價求沽，最終成功以1,300萬元售出，累劈650萬元或33%，折合呎價約6,190元。

無法駕駛車輛入屋、每月支付逾5千租官地

廖振雄指，由於進入該村屋時需經過別人的私家地，而原業主當時與地主協商失敗，沒有取得路權許可；因此只可步行，不能駕駛車輛進入，導致物業價值打折扣。

另外，原業主之前亦租用了村屋後方的政府地興建私人花園，園内更設有泳池。據悉，花園每月的租金超過5,000元。因此若新買家無意續租，預計需再花費一筆將地皮還原。

持貨17年仍蝕250萬離場

原業主於2007年3月以1,550萬元購入上址，持貨17年至今易手，帳面損失250萬元，期內跌價16%。