二手成交全見紅 馬鞍山泓碧一房565萬沽 原業主微蝕11萬
撰文：黃祐樺
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二手成交疲弱，馬鞍山泓碧有一房單位放盤11個月，終以565萬元沽出。原業主持貨5年至今輕微蝕讓11萬元。不過屋苑今年二手成交，暫時全部帳面損手離場。
世紀21分行經理胡國強表示，是次成交為馬鞍山泓碧5座高層K室，實用面積312平方呎，屬一房間隔，座向東望園景。單位於11個月前580萬元叫價放盤，終減值15萬元或2.6%以565萬元沽出，呎價18,109元。
據了解，原業主於2019年2月以576萬元入市，持貨5年至今，是次轉手帳面蝕讓11萬元，單位期內貶值1.9%。
二手成交全見紅 最慘一宗輸177.9萬
連同今次成交計，泓碧今年1月至今，暫錄4宗二手買賣，全部帳面需損手，帳面蝕幅由約2%至25%不等。其中，今年最「慘烈」一宗二手蝕讓成交為3座高層G室，實用面積309平方呎，於2019年707.9萬元購入，今年1月以530萬元沽出，帳面輸177.9萬元，貶值25%。
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