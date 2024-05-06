撤辣後7成高資產人士有興趣置業、樓價上升　花旗：不樂觀料跌10%

花旗香港今日（6日）公佈有關2024年樓市撤辣後的市民置業意向調查，當中超過7成受訪的富裕人士表示對置業更感興趣，並預期未來12個月樓價將會上升。另花旗香港預計，雖然撤辣後樓市氣氛回暖，但基於息口高企、一手庫存量充足等因素，對於本年樓價走勢仍然不樂觀，預測樓價全年跌約10%。



是次問卷調查受訪人數約500人，對象為年齡21至60歲，家庭收入每月4萬元以上，並知悉樓市撤辣政策的香港居民。當中有200人流動資產超過150萬元，屬高資產人士。

逾7成高資產人士因撤辣增加買樓意欲

調查結果顯示，受訪者尤其是高資產人士對撤辣反應正面，當中50%高資產受訪者認為撤辣後是一個更好的入市時機，40%認為沒有任何影響，8%則認為現在是更差的置業時機。

另外，高資產受訪者中，分別有72%因撤辣增加了買樓意欲，較一般市民的62%高出約16%，可見高資產人士撤辣後的買樓意欲較一般市民更高。當中有62%現有物業的高資產也業主亦增加了換樓的意欲。

高資產人士買樓主要為投資保值

受撤辣影響而增加買樓意欲的高資產人士買樓的主要目的為「投資保值」，佔46%，其次是「為仔女買樓」佔34%及「收租」佔25%。選擇這三項的人數比率都高於一般受訪者。

最對人認為取消SSD提升買樓意欲

最多受訪者留意到撤銷的兩條政策為「額外印花稅SSD」及「買家印花稅BSD」，分別佔65%及61%。當中有42%高資產及46%一般受訪者認為取消「額外印花稅」對提升他們購買意欲的影響最大，其次為放寬按揭成數上限。

花旗銀行香港 Citigold 及信用卡貸款銷售主管、董事總經理李貴莊（左）。

預測樓價全年跌10%、高資產人士入市不受樓價影響

花旗銀行香港 Citigold 及信用卡貸款銷售主管、董事總經理李貴莊表示，雖然撤辣後樓市氣氛回暖，但基於息口高企、一手庫存量充足等因素，對於本年樓價走勢仍然不樂觀，預測樓價全年跌約10%。不過從置業調查可見，高資產人士因財政實力較高，而且大多有意提高生活質素或長期持有作投資，因此置業意向並不受樓價短期波動影響。

息口方面，花旗認為美國聯邦基金利率將於今年7月起減息4次，每次下調0.25厘，利率上限跌至4.5厘。不過本地銀行未必會立即跟隨下調最優惠利率，因此估計至少到2025年後息率才有大幅度調整。