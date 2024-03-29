撤辣「滿月」錄146宗蝕讓　激增四成　有豪宅八年輸6000萬最慘烈

2月底新一份財政預算案公布全面撤辣，樓市交投即時轉活。不過相關措施剛剛「滿月」，蝕讓個案依然主導二手市場，據《香港01》統計發現，二手樓市交投量雖然明顯增加，惟大多都是以蝕讓成交為主，當中頭三甲蝕讓個案更屬豪宅單位，另外亦有個別新入伙盤業主兩年帳面輸一成離場。



過去一個月（2月28日至3月28日）全港各區屋苑共錄至少146宗二手蝕讓個案，較上月同期錄得的105宗，增加41宗或39%。總貶值金額方面，料一眾原業主合共帳面蝕約2.74億元。若按分區計，新界區仍然為重災區，共有104伙單位蝕讓沽出、九龍及港島區則各錄22宗及20宗，細分各區，沙田區內錄30宗蝕讓個案屬最多地區。



撤辣「滿月」146宗蝕讓、總樓價蒸發2.74億

撤辣「滿月」蝕得最甘一宗為鰂魚涌豪宅Mount Parker Residence，實用面積2,696平方呎，屬四房雙套間隔，連188方呎平台。原業主去年10月起以1.38億元放盤，其間減價至約1.2億元，終於「撤辣」後以7,950萬元沽出，呎價29,488元。換言之，單位放盤5個月累劈5,850萬元或約42.4%易手。

豪宅盤列蝕讓三甲 鰂魚涌豪宅慘輸5925萬

據知，原業主為新香港人，2016年以近1.39億元連兩個車位買入，是次僅出售住宅部分，持貨約8年，帳面貶值5,925萬元或約43%。

豪宅盤位列撤辣「滿月」三甲蝕讓。

生果公司1.383億接九龍塘獨立屋蝕讓貨

其次為九龍塘施他佛道一幢單號獨立屋，佔地5,166平方呎，實用面積3,804平方呎，連前後花園，附設有蓋車房，以1.383億元賣出，成交呎價約36,356元。據知新買家為東成鮮果國際有限公司。而原業主於2021年12月斥資1.9億元購入，持貨兩年多，帳面貶值約5,200萬元或約27%。

排行第三蝕讓同樣屬豪宅級數的貝沙灣住宅，涉及為6期8B座低層A室，實用面積1,340平方呎，屬三房間隔。據知，單位最初以3,463萬元叫價放盤，最終累劈263萬元至3,200萬元售出，呎價23,881元。原業主2019年5月以4,228萬元購入，即持貨近5年，轉手帳面蝕讓1,028萬元，單位期內貶值24.3%。

↓↓貝沙灣6期8B座低層A室↓↓

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屯門NOVO LAND一房428萬沽 業主兩年帳蝕一成

另外，市場上亦有新入伙盤業主兩年帳面輸一成離場，其中屯門新盤NOVO LAND有一房單位新近以428萬元易手。涉及單位為1B期3座中層F室，單位實用面積為294平方呎，屬一房開放式廚房間隔。據知，原業主2022年9月以約473.2萬元入市，即持貨2年轉手帳面虧損45.2萬元，單位貶值一成。

反價後再減價 偉華中心兩房輸逾一球

同樣亦有不少反價後仍蝕讓離場個案，當中沙田偉華中心2座中層F室，有兩房業主撤辣後即時反價20萬元，不過最終態度弱化，經議價後倒減30萬元至500萬元沽出。

據知，原業主最初於去年8月600萬元叫價放盤，於撤辣前主動減價90萬元至510萬元，見撤辣後反價至約530萬元。單位終獲減價30萬元至500萬元沽出，呎價13,966元。原業主持貨約4年帳蝕約112萬元離場。

新界區104宗蝕讓 沙田區蝕讓宗數冠絕全港

以主要區域劃分，新界區錄104宗蝕讓個案，蝕讓金額錄逾1.02億元。當中沙田區蝕讓個案錄30宗，冠絕全港各區。蝕讓幅度介乎1.09%至27.54%，合計蝕讓金額，一眾原業主合共帳面蝕2,907.8萬元離場。

沙田區最勁一單蝕讓個案，為撤辣首一周時發生。馬鞍山星漣海3A座中層D室，實用面積780平方呎，屬三房連套房間隔。原業主最初以1,000萬元叫價放盤，議價後以980萬元易手，呎價12,564元。原業主於2019年以1,317萬元購入單位，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓約337萬元，單位期內貶值約25.6%。

至於，九龍區及港島區的蝕讓個案分別22及20宗蝕讓個案，其中九龍區蝕讓金額錄逾7,505萬元；而港島區蝕讓金額9,684萬元。