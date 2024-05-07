大埔林海山城洋房示位曝光！　設古堡式地庫、睡房改造泰式按摩房

由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔林海山城，今日（6日）開放全新連裝修現樓洋房示範單位。項目至今累計售出及租出93伙，其中成交金額超過13億元。



香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅表示，林海山城目前已售出及租出93伙單位，買賣成交金額超過13億元。當中洋房最高成交金額約為1.46億元，折合呎價約27,571元。而特色單位最高買賣成交為6,225萬元，折合呎價為26,879元。

地面客飯廳長近8米、容納八人餐桌及大型梳化

是次開放的現樓示範單位為山城徑29號屋，實用面積3,308平方呎，四房雙套間隔，擁730平方呎花園及539平方呎天台。進入室內，洋房地面層右邊是廚房，配備了酒櫃、蒸焗爐和傳統焗爐等12件套家電設備，並連接著私人花園，花園中央放置了兩張戶外編織椅子。

單位客飯廳長近8米，以一幅啡銅色半月型圖案牆紙貫穿整個空間。飯廳擺放著一張可容納八人的圓型餐桌和椅子，周圍的空間仍見寬敞，再配上簡約皇冠造型的金色吊燈。客廳區域則放置了一張淺灰色的大型L型梳化，梳化中間亦配了一個小茶几以便收納客廳的小物件。另外梳化前擺放了一雙煙熏木色的大小圓形茶几，搭配灰白色花紋地氈。客廳另一端也放置了一張白色的單人沙發和腳凳，旁邊就是帶有特色條子特色牆的影音櫃，櫃上更設置一個小書架。

↓↓山城徑29號屋現樓示範單位↓↓

一樓寢室區、設三間睡房及小偏廳

沿樓梯步上一樓是寢室區，包括套房、睡房、書房、工人房和小偏廳。設計師將衣帽室打造成小偏廳，設有一張三座小梳化，供屋主和家人休息。其中套房以深灰和啡色為主調，配上原木色的地板及傢具，於床頭掛有一幅馬匹畫作，作為屋主父母的寢室。女兒房間以淺粉紅色為主題，書房靠窗放置了一張深啡色馬鞍型書桌，旁邊擺放了一個與書枱顏色相符的大書櫃。書桌前還有足夠空間放置一張圓型單人梳化及小茶几。

二樓逾500平方呎主人套房、設泰式按摩房

二樓是主人套房，面積超過500平方呎。房内放置了一張雙人大床，床尾擺放雙人梳化和方型茶几，可獨享一個私人視聽空間。近浴室位置打造了個人衣帽間，設有馬鞍型儲物梳妝台和衣櫃。設計師更特意為屋主將其中一間睡房改造成泰式按摩房，讓屋主享受按摩。

洋房頂樓設有天台擺放了戶外餐桌、吧枱及戶外梳化，可供屋主與親朋好友燒烤聚會 ，而地庫則配備歐洲古堡式酒窖設計的雙車位車庫。