The YOHO Hub II周六首賣210伙　入場費682.9萬　暫超購逾25倍

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II今日（7日）公佈首張銷售安排，落實於本周六（5月11日）首輪發售210伙，戶型涵蓋兩房至三房，折實入場價682.9萬元起。項目暫收5,500票，以首輪發售210伙計，超購逾25倍。



本周六首賣210伙 入場費682.9萬

項目將於本周六首輪發售210伙，當中包括81伙兩房及129伙三房單位。單位折實價682.9萬元至1,332.5萬元，折實呎價13,008至16,214元，折實平均呎價約14,550元。

新地代理總經理陳漢麟表示，參與首日開售的買家將會分為A、B兩組，買入1伙600平方呎以上單位或2至4伙任意單位可進入A組，其餘買家則為B組。

第三季推天榮站YOHO WEST第二期、太子道西233號豪宅項目

新地副董事總經理雷霆表示，項目自公佈價單以來反應理想，目前已接收約5,500票認購登記。集團其他項目方面，帝景園目前累沽31伙，套現約17億元。並預料今年第三季將推售天水圍天榮站YOHO WEST第二期及太子道西233號豪宅項目。