加太賀820萬沽紅磡自用舖、升值五球　昔日靠「花之戀」壽司響朵

於90年代創出「花之戀」壽司、並在紅磡崇潔街開業接近30年的日式料理店「加太賀」，於3月初暫停營業，進行內部裝修重組。有市場消息透露，加太賀部份自用舖位近日成功沽出，其中一個自用小巷單邊地舖以820萬元沽出，持貨約17年升值五球。



小巷單邊自用舖 2007年買入價僅315萬

據了解，上述成交舖位為紅磡崇潔街9至105號地下68號舖，建築面積1,000平方呎，位處小巷單邊，剛以820萬元沽出，成交呎價約8,200元。加太賀早於20多年前起租用該舖，及後在2007年5月改以315萬元購入舖位自用，即持貨17年帳賺505萬元或1.6倍。

加太賀紅磡一籃子舖兩年前叫價1.3億

事實上，加太賀在2022年6月委託代理放售旗下位於崇潔街9個自用舖位，叫價1.3億元。該批放售舖位為紅磡崇潔街6至105號地下54號、55A號及55B號、57號、58號、67號、68號、76號及77號舖，合共9個舖，每個舖位面積約1,000至1,500平方呎，總面積約1.1萬平方呎，叫價約1.3億元，呎價約1.18萬元。當時有指，該批舖位由加太賀自用經營日式料理，若賣出舖位將會售後租回。

翻查資料，該批舖位由3間公司持有，分別為加太賀日式和風料理有限公司、加太賀日式和風料理集團有限公司及宏財國際有限公司，其公司董事均為張來镇、許義良及蕭木龍。

分階段買9間舖 總買入價3299萬

加太賀於1997年至2008年買入該批舖位，舖位買入價由248萬至1,200萬元，合共購入價高達3,299萬元。

創辦人靠「花之戀」打響名堂

加太賀為本地知名食肆，其創辦人林國華在1993年為挽救婚姻而自創「花之戀」壽司，令加太賀打響名堂。雖然最後婚姻挽救失敗，但「花之戀」壽司卻大受歡迎，更獲日本飲食電視節目推介。其後加太賀生意轉旺，更開始在街道擴充買入其他舖位，把整個街道打造成日式食街。

加太賀當年更贊助無線電視的遊戲節目《超級無敵獎門人》，向得獎嘉賓送贈「花之戀」壽司美食禮劵，其中藝人洪天明更累積獲得超過20,000件花之戀壽司。

林國華2005年涉私吞回佣

不過翻查資料，在2005年加太賀創辦人兼董事總經理林國華，先後與四名股東合作經營加太賀，並通過股東會議與供應商協議收取貨價百分之三作為回佣，以作獎賞員工用途，惟林國華與另一董事，其後涉嫌擅自要求供應商把回佣加至貨價一成，並疑私吞所有回佣。林因此被控串謀詐騙罪。