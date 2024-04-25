煌府陳首銘7737萬連掃石門京瑞廣場4舖

工商舖物業交投氣氛好轉，有投資者大手出動買舖。煌府婚宴創辦人陳首銘或相關人士，新近斥資約7,737萬元，買入沙田石門京瑞廣場地下4個舖位。



該4個舖位包括沙田安群街1號京瑞廣場2期地下G28、G29號舖，建築面積約1,812平方呎，成交價2,911萬元，呎價1.6萬元，租金回報4.5厘。

而該商場地下G30號舖，建築面積約1,189平方呎，租客EC LIVING，月租8.08萬元，成交價1,896.5萬元，呎價1.6萬，租金回報5.1厘。

餘下一個舖位為京瑞廣場2期地下G23號舖，建築面積約1,341平方呎，租客Pickabowl，成交價2,930萬元，呎價2.18萬，月租7.8萬，租金回報3.2厘。上述舖位均由發展商億京沽出，屬一手貨。