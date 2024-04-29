YOHO MIX元點、YOHO PLUS加點6月開幕　新地：YOHO舖位增至430間

新地（0016）旗下元朗YOHO系全新商場「YOHO MIX元點」及「YOHO PLUS加點」，將於今年6月開幕，各設樓面近11萬及4萬平方呎，屆時整個YOHO系列商場面積由110萬平方呎，增加至120萬平方呎。



新鴻基地產代理租務部副總經理 (租務) 黃佩玲表示，「YOHO MIX元點」及 「YOHO PLUS加點」將於今年6月開幕，整個YOHO系列商場面積將增至120萬平方呎，舖位由原先320間，增加至430間，屬新界西擁最多商舖的系列商場，其中「YOHO MIX元點」及 「YOHO PLUS加點」各設有70個及40個舖位。

YOHO系列商場共120萬呎、車位增至2300個

另外，車位亦由1,500個增至2,300個，其中「YOHO PLUS加點」設有880位車位。至於整個YOHO系列商場共設有5個室內活動場地及4個戶外活動場地。

「YOHO PLUS加點」。（黃祐樺攝）

YOHO系列商場呎租50至200元

至於出租率方面，「YOHO MIX元點」及 「YOHO PLUS加點」目前出租率約85%、整體YOHO系列商場約95%，呎租由50至200元。另又料兩個新商場開幕後料升人流及車流可各增加15%及25%。又預計整個 YOHO系列商場假日及平日單日人流將達18萬及16萬人次，每月車流量衝逾12萬架次。

商場定位方面，形點一期及二期以增加新鮮感為主，去年全年平均每月增加每5間新舖，一年約有60間新舖加入。至於「YOHO MIX元點」則以年輕、個性化為主，亦會加入本地文化及小食吸客。而「YOHO PLUS加點」則以教育城為主。

新鴻基地產代理租務部副總經理 (推廣) 陳潔儀表示，「YOHO MIX元點」及 「YOHO PLUS加點」以打造全天候、日與夜商場為主，認為打卡度高的消費十分重要，故擲逾2,000萬元打造8大景點。

同時亦擲近600萬元為「YOHO MIX元點」及 「YOHO PLUS加點」設開幕典禮，設不同活動，當中設寵物花車巡遊、大型藝術裝置等。