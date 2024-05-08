黎永滔亞皆老街舖獲富途100萬租用　昔日老鳳祥金行月租220萬

零售核心區錄得大額租務。資深投資者黎永滔持有的旺角亞皆老街67至69號地舖，新近獲證券行富途證劵以每月約100萬元租用。該舖位在零售高峰期曾由內地百年老字號、中國龍頭金舖上海老鳳祥金行承租作旗艦店，高峰期月租約220萬元，即跌租約120萬元或54%。



相關舖位為旺角亞皆老街67至69號地舖連閣樓，位處新之城及港鐵站出口對面，屬單邊位、門面極搶眼，面積約2,300平方呎。市傳由證券行富途證劵以每月約100萬元租用，成交呎租約435元。

相關文章：富途香港擴充 金鐘2萬呎新辦事處開幕 在港辦公面積增80%

事實上，近月富途證劵在港積極擴充，如在4月份，位於金鐘統一中心34樓全層的新辦事處正式開幕，作為主要辦公室用途，以及代替舊址統一中心13樓提供日常客戶服務。新辦事處面積約20,000平方呎，啟用後富途在港總辦公面積將增加80%。

高峰期月租220萬 近年多作短租降至逾30萬

翻查資料，上述亞皆老街舖位的舊租戶，為上海老鳳祥金行，於2015年以每月約220萬元高價承租，呎租約957元。惟在2018年續約時，租金已回落至180萬元。及至今年6月份租約期滿，老鳳祥決定不再續租。而較再對上一手租客為連鎖服裝店鱷魚恤，2006年承租的租金約98萬元。

該舖位近年自老鳳祥遷出後，一直用作短租，曾由賣貴價優質補品的樓上有限公司（前稱樓上燕窩莊）承租，以每月約30萬元短租半年，及後又再由時裝店短租，月租38萬元。