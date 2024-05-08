北角英皇柏麗大道購物中心舖79萬推拍 7年前兩球買入、劈價六成
撰文：李明珠
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有舖位劈價透過私人拍賣場推出放售。北角英皇柏麗大道購物中心一個地舖新近推出拍賣，連租約開價79萬元，呎價約4,202元。業主於7年前斥資200萬元買入該舖，現拍賣價較買入時低出121萬元，大幅劈價逾6成。
環亞拍賣行表示，該物業為北角英皇柏麗大道51D號舖，建築面積188平方呎，最新開價79萬元連租約拍賣，折合呎價約4,202元。據悉，現有租戶主要售賣電子配件，如手機殼、充電綫等等，每月租金為5,498元，租約直至今年9月。若以開拍價及相同租金水平計算，每年回報可達8.3厘。
2017年11月買入價200萬
資料顯示，業主於2017年11月以200萬元購入舖位，持貨7年，現拍賣開價較買入價平約121萬元，大幅劈價約60.5%。
翻查資料，北角英皇柏麗大道購物中心位於英皇道278至288號北角中心大廈的地下位置，至於1樓及2樓商場則為新時代廣場。
↓北角英皇柏麗大道51D號舖↓
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