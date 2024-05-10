賭王千金何超雄加租2000元　7.2萬租出西區四房豪宅　回報2.5厘

豪宅租務交投暢旺，西半山及西營盤本月暫錄得約50宗租賃成交。當中西營盤縉城峰一伙四房單位最新以7.2萬元租出，呎租62.1元，新租金較2年前高2,000元，上升近3%。據悉，單位由已故「賭王」何鴻燊的長房四女何超雄所持有。



市場消息指，該單位為1座極高層B室，實用面積1,160平方呎，四房間隔。單位原先叫租7.5萬元，最終減至以每月7.2萬元租出，折合呎租62.1元。資料顯示，單位對上一次租務成交為2022年，月租約7萬元，即最新租金較2年前高2,000元，升幅約2.8%。

何超雄於2011年以3,500萬元購入單位，其後一直持有作出租用途，是次租出單位享約2.5厘租金回報。

西區第一街豪宅縉城峰。（黃偉民攝）

曾擲3億狂掃西環泓都72伙

何超雄過去一直鍾情投資香港「磚頭」物業，最矚目為2005年豪斥3億元掃入西環泓都9層、合共72個一手單位，及後將一半單位放售。此外，2004年她以4,200萬元購西半山柏道2號的5伙、1.38億元購入中半山Branksome Crest 51樓泳池屋 ，及以2億元購入九龍凱旋門天際獨立屋等。她手上物業大多長線收租。