元朗四季雅苑獨立屋895萬沽、呎價9600元　附前園及花園｜多圖

全面撤辣後換樓需求持續浮現。元朗錦田四季雅苑一伙獨立屋，新近減價一球以895萬元沽出，呎價約9,593元。原業主持貨18年帳面大賺545萬元離場。



美聯物業助理聯席董事陳鋒表示，成交單位為錦田四季雅苑單號屋，實用面積933平方呎，三房間隔，設有前園、私人花園及天台。單位早前叫價995萬元放盤，其後反覆減價至900萬元或買家洽購。新買家為外區換樓客，睇樓後即場議價以895萬元成交，折合呎價約9,593元。

資料顯示，是次成交造價為近年首次跌穿900萬元關口。原業主於2006年以350萬元購入單位，持貨18年轉手獲利545萬元，升值近1.6倍。

↓錦田四季雅苑單號屋↓