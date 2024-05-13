母親節周末新盤錄269宗　按周升11.6%　The YOHO Hub II首輪沽清

母親節周末有大型新盤開售，銷情理想，帶動市場交投。過去周末兩日（11、12日）新盤錄得269宗成交，較上周的241宗上升11.6%。當中元朗The YOHO Hub II於周六首輪發售210伙，即日全數沽清。



The YOHO Hub II首輪210伙即日沽清

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II周六首輪發售210伙，即日全數沽清。發展商指，將於日内加推單位應市。首輪發售的單位涵蓋兩房至三房，折實價又682.9萬元至1,332.5萬元，折實呎價13,008至16,214元，折實平均呎價約14,550元。

啟德MIAMI QUAY I重啟銷售即沽13伙

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展的啟德跑道區MIAMI QUAY I早前新增優惠後，於周日以現樓形式展開新一輪銷售，共發售65伙，單日沽13伙，套現逾1.4億元。

MIAMI QUAY

啟德HENLEY PARK大手客購6伙

同樣位處啟德，由恒基地產（0012）發展的啟德現樓HENLEY PARK周日亦獲大手客入市，一連購入6伙單位，涉資逾3,525萬元。涉及單位為1B座的28至33樓G室，全屬實用面積250平方呎的開放式單位，成交價由582.76萬至649.8萬元，呎價介乎23,310元至23,782元。