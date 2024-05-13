炒家10萬撈底買首都廣場　唔夠1個月點石成金賣貴3.3倍、大賺30萬

樓市全面撤辣後，有炒家趁機物色低價物業，短炒投機大賺一筆。尖沙咀首都廣場一個蝕讓劏舖上月獲炒家以10萬元「賤價」撈底入市後，該舖相隔不足一個月，最新以42.8萬元再度轉手，短短一個月獲利逾30萬元，升值3.28倍。



上述舖位為尖沙咀首都廣場2樓S85號舖，面積約74平方呎，鄰近扶手電梯位置。原業主本身於3月以10萬元「撈底」買入舖位，最新以42.8萬元售出，折合呎價5,783元。即僅1個月時間帳面大32.8萬元，舖位升值3.28倍。

上手業主慘輸385.9萬走、創商場歷年最大蝕讓

值得留意的是，再上一手業主姓倪，為一位金融及證券業人士。早於2013年1月以395.9萬元買入該舖位，其後以10萬元賤賣予姓董的原業主，反映當時其慘輸約385.9萬元，舖位跌價97.5%，更創商場最大蝕讓個案。

尖沙咀首都廣場2樓S85號舖。（環亞拍賣相片）

劏場大王尹柏權2013年拆售屢錄蝕讓

首都廣場為本港經典劏場，由「劏場大王」尹柏權2013年拆售，過去多年屢錄蝕讓成交，上一宗蝕讓幅度最勁的個案為2樓S154號舖，2022年11月以24.5萬元易手，較2013年11月購入價378.3萬元，勁蝕93.5%或353.8萬元。