美聯工商舖：首四個月甲廈交投增30%　4月份5宗逾億元成交

商廈市場繼續呈「價跌量升」的趨勢。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，4月份商廈註冊宗數有65宗，按月升約51.2%，而註冊金額則錄6.21億元，按月增加約14.9%，但分散業權甲廈及乙廈售價則分別按月下跌約2.1%及0.8%。



今年首四個月共錄得42宗指標甲廈成交，按年增加近三成。其中，原業主為如意集團但現時已淪為銀主盤的金鐘美國銀行中心23樓全層，現以2.5億元沽出，呎價為18,012元。雖然物業的成交呎價較區內其他甲廈成交低，但回顧近兩年同區的甲廈成交紀錄，過億元物業成交呎價都能維持在18,000至19,000元左右，因此，美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥相信現象反映區內的甲級寫字樓售價水平或已見底，而其他商廈業主未來亦會以上述成交為參考，考慮降低物業叫價以吸引買家。

4月共錄5宗逾億元成交 創兩年半新高

4月份的投資市場亦見恢復，上月共錄得5宗逾億元成交，是自2021年9月以來最多。矚目成交包括有友邦保險以約14.22億元向麗新集團購入中環友邦金融中心10%的業權，在成交過後，麗新集團將不會再持有相關物業的業權。建滔集團以7.5億元向高盛及凱龍瑞相關的財團購入上環88WL的全幢物業。翁鴻祥分析指，由於寫字樓屬於近年重建落成的大廈，而成交呎價只有約8,300元左右，較市價水平低，故物業得到新買家青睞。

（資料圖片/香港01）

新世界長沙灣寫字樓新盤料吸引買家投資

他又指，新世界在最近決定開售旗下位於永康街83號的商廈項目，首批單位將會包括18伙寫字樓，而平均呎價大約為11,000至13,000元。與區內其他新盤的價位比，新推售單位的價格相對實惠，加上區內的交通便利，發展潛力大，預料這將吸引部分有意投資長沙灣寫字樓的買家入市，帶動區內的交投表現。

此外，內地政府有意免除內地投資者投資港股所徵收的股息稅，一旦消息獲落實，預料更多內地投資者將會選擇投資本地股市。長遠而言，部分派息比率高而盈利表現穩定的內地企業或會來港上市，帶動本港的新股集資市場，而商廈市場的氣氛亦有望得到改善。

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