傅世彪家族1.5億沽尖沙咀大廈 5年勁蝕1.7億、帳面蒸發逾一半
撰文：李明珠
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「木器大王」傅世彪家族沽貨套現，其家族持有的尖沙咀耀基大樓全幢，新近以約1.5億元沽出，呎價約7,500元。物業5年前買入價為3.2億元，現轉售帳面勁蝕1.7億元，蝕幅超過53%。
市場消息指，上述物業為尖沙咀柯士甸道108號耀基大樓。全幢為商住大廈，樓高13層，總樓面面積約2萬平方呎；地下舖位由餐廳以每月17萬元租用，樓上則為住宅單位。大廈最新以1.5億元易手，折合呎價約7,500元。目前全幢大廈每月租金收入約67萬元，以最新成交價計算，租金回報達5.4厘。
5年間跌價逾一半、勁蝕1.7億
據悉新買家為投資客，有意將大廈住宅部份改裝成學生宿舍。「木器大王」傅世彪家族於2019年以3.2億元購入全幢物業，持貨5年帳蝕1.7億元離場，期内大幅貶值超過53%。
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