日出康城MONTARA三房1146萬沽 持貨五年微蝕12.6萬離場
撰文：李明珠
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將軍澳日出康城新盤持續低價推售，部分區内二手單位止蝕離場。日出康城MONTARA錄本月首宗交投，一伙三房單位新近以1,146萬元成交，呎價14,061元。原業主5年前買入帳蝕12.6萬元離場，蝕幅僅1%。
中原地產分行經理關偉豪表示，該單位為2A座高層A室，實用面積815平方呎，三房套間隔，另設儲物房，單位座向西南方，望開揚景觀。單位最初叫價1,200萬元放盤，其後獲同區客以1,146萬元承接自用，折合呎價14,061元。
2019年貨微蝕1%
資料顯示，屋苑今年至少錄得18宗二手成交，當中有13宗為蝕讓個案，蝕幅介乎1%至66%。原業主於2019年5月以約1,158.6萬元購入單位，持貨5年，現轉手帳面微蝕12.6萬元或貶值1%。
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