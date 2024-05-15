日出康城MONTARA三房1146萬沽　持貨五年微蝕12.6萬離場

將軍澳日出康城新盤持續低價推售，部分區内二手單位止蝕離場。日出康城MONTARA錄本月首宗交投，一伙三房單位新近以1,146萬元成交，呎價14,061元。原業主5年前買入帳蝕12.6萬元離場，蝕幅僅1%。



中原地產分行經理關偉豪表示，該單位為2A座高層A室，實用面積815平方呎，三房套間隔，另設儲物房，單位座向西南方，望開揚景觀。單位最初叫價1,200萬元放盤，其後獲同區客以1,146萬元承接自用，折合呎價14,061元。

2019年貨微蝕1%

資料顯示，屋苑今年至少錄得18宗二手成交，當中有13宗為蝕讓個案，蝕幅介乎1%至66%。原業主於2019年5月以約1,158.6萬元購入單位，持貨5年，現轉手帳面微蝕12.6萬元或貶值1%。