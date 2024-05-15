觀塘凱滙低層兩房898萬沽　較年初同類賣貴65萬　但仍要蝕4%

二手市場交投回升，觀塘半新盤凱滙有低層兩房新近以898萬元沽出，較1個月前中高層單位賣貴65萬元。不過，原業主持貨近6年，今次轉手仍然需帳面蝕讓41.37萬元離場。



中原地產分區營業經理洪金興表示，是次成交為觀塘凱匯2座低層K室，實用面積550平方呎，屬兩房間隔，單位向西南內園開揚景。據知，單位最初以938萬元叫價放盤，經雙方議價後，業主同意減價4.26%至898萬元沽出，呎價16,327元。

較1個月前中高層單位賣貴65萬

參考同類成交單位屬同座中高層K室，實用面積相同，於今年4月份以833萬元沽出。反映是次低層單位成交價較1個月前的中高層，賣費約65萬元或近8%。據知，原業主於2018年12月以939.37萬元買入，持貨近6年，現轉手帳面蝕讓41.37萬元，單位期內貶值4.4%離場。

5月最甘一宗二手需蝕3成離場

連同今次成交計，觀塘凱匯單計5月至少暫時錄8宗二手成交，當中有6宗成交需蝕讓離場，蝕幅由4.4%至30%。最甘一宗屬1座高層D室，於5月初以960萬元沽出，較3年前買入價1368.84賣平逾408萬元或近30%。