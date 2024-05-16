將軍澳THE PARKSIDE兩房873萬沽　持貨3年、終帳蝕逾一球離場

二手市場交投回升，將軍澳THE PARKSIDE一伙兩房戶以873萬元沽出，原業主持貨3年帳面蝕逾一球離場。



中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，是次成交為將軍澳THE PARKSIDE 1A座中高層D室，實用面積541平方呎，屬兩房連儲物房間隔，單位座向東方，望清靜內園景。單位新近以873萬元沽出，呎價16,137元。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為938萬元，而恒生估價則為870萬元，即最新成交價於估價範圍內成交。

持貨3年帳面蝕逾一球

據知，原業主於2021年4月以1,000萬元買入，持貨3年，是次轉手帳面蝕讓127萬元，單位期內貶值12.7%離場。連同是次成交計，THE PARKSIDE今年錄至少12宗二手成交，當中僅有2宗需蝕讓離場，餘下10宗二手成交業主皆斬獲，當中單位升值19%至44%不等。