九龍站上蓋車位大跌價！ 擎天半島車位150萬蝕沽 6年勁蝕37.5%
撰文：李明珠
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整體樓價回落，連帶車位的價值也隨之貶值，部分過往受投資者歡迎的鐵路盤錄得車位大幅蝕讓成交。九龍站擎天半島有一個車位最新以150萬元蝕沽，較6年前元買入價低出90萬元，蝕幅高達37.5%。
市場消息指，上述為擎天半島3樓單號車位，最新以150萬元易手。原業主曾於2018年以240萬元購入，現持貨6年轉售帳面蝕讓90萬元，期内貶值37.5%近4成。
同屋苑銀主車位150萬拍賣、低買入價逾一半
另外，屋苑近期亦有一個1樓單號銀主車位推出拍賣場放售，開價150萬元。據悉，原業主於2019年以約980萬元買入連同該車位在内的3個車位，即平均每個車位約327萬元。
而其中一個車位已於今年初以185萬元沽出，貶值43%。除此之外，若以是次拍賣車位的開價計，更是蝕讓約177萬元，大幅跌價54.1%。
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