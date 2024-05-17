上水中心兩房408萬蝕沽 持貨5年帳面損手15%、樓價蒸發75萬
撰文：李明珠
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入市氣氛持續正面，粉嶺上水區本月暫錄約45宗二手成交，較上月同期略為減少一成，其中上水中心佔4宗成交。當中最新錄得一伙兩房單位以408萬元沽出，呎價12,364元。原業主5年前買入單位帳蝕75萬元離場，期内貶值15.5%。
中原地產分行經理蔡天賜表示，該單位為3座低層B室，實用面積330平方呎，兩房間隔。單位最初開價約419萬元，日前獲得用家議價後以408萬元易手，折合呎價約12,364元。
原業主則於2019年以483萬元購入上址，持貨5年，是次沽出單位蝕讓約75萬元離場，單位貶值約15.5%。
↓上水中心3座低層B室↓
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