CCL報146.48點　連升2周後回軟0.28%　分析：樓價處於牛皮悶局

中原城市領先指數CCL最新報146.48點，按周跌0.28%，是4月11日將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS公布首張價單當周的市況。CCL連升2周後回軟，近3周在146點水平反覆爭持。



市場繼續聚焦一手新盤，二手市況受壓，樓價處於牛皮悶局，相信短期CCL仍然於145點到150點之間窄幅徘徊。撤辣後，CCL擺脫撤辣前的143.02點低位，近7周五升二跌累升2.42%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾7年低位，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.45%，較2023年4月168.40點高位跌13.02%，而2024年暫時微跌0.50%。CCL距離150點目標，現時相差3.52點或2.40%。4月30日元朗The YOHO Hub II公布首張價單188伙，5月2日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，對本地二手樓價的影響將於5月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass報146.89點、按周微升0.03%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.89點，按周微升0.03%。CCL(中小型單位)報145.86點，按周升0.10%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別累升0.96%及1.24%，兩個指數同樣仍在2017年1月中水平徘徊。CCL(大型單位)報149.63點，按周跌2.06%，連升2周後回落，指數在2017年3月底水平徘徊。

九龍、新界東續升

四區樓價二升二跌，繼續各自反覆。九龍CCL_Mass報143.64點，按周升0.89%，連升3周共2.14%，但指數仍在2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報160.09點，按周升0.63%，連升2周共1.49%，繼續於2017年3月底水平徘徊。

港島CCL_Mass報145.93點，按周跌1.20%，連跌2周共2.28%，指數於2016年9月中水平徘徊。新界西CCL_Mass報134.37點，按周跌0.32%，繼續處於2017年3月中水平。