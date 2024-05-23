撤辣不足3個月　新盤狂沽近7200伙、套現840億　吸金最強地區揭盅

新盤市場銷情熱熾，撤辣後尚未達3個月，一手市場已吸金超過840億元，涉及近7,200伙。



美聯物業表示，撤辣後84日（2月28日至5月21日）一手成交量錄7,196宗，涉及金額達844億元；較撤辣前84日（2023年12月6日至今年2月27日）成交量1,565宗及金額約164億元，分別上升約3.6倍及約4.1倍。值得留意，撤辣後平均每宗一手金額錄約1,173萬元，較撤辣前平均約1,048萬元上升約11.9%。

啟德區吸金最強 套現近160億

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，撤辣後84日一手成交金額最多的地區為啟德區，涉及約159.2億元，成為撤辣後一手吸金最多的地區。澐璟、維港1號、天璽．海第1期、天瀧、HENLEY PARK為啟德區內吸金最多的項目。若以啟德區平均每宗一手金額計算，高達1,948萬元，遠高於全港平均約1,173萬元。

長實BLUE COAST成南區吸金王

吸金強勁緊次的是香港仔及鴨脷洲，撤辣後84日一手成交金額亦錄約145.8億元。單以區內今年推出的全新盤黃竹坑站鐵路物業BLUE COAST已錄逾百億元，成為撤辣後吸金王，並帶動該區平均每宗金額高達1,881萬元，同樣遠高於全港平均金額。

至於一手吸金排第三至五的地區分別為何文田、將軍澳、元朗，分別錄約90.4億元、約63.5億元及約43.1億元。值得留意，此3個吸金高的地區，均受惠撤辣後推出的鐵路物業支持。當中何文田站受朗賢峯IIA及IIB期合共涉及約67.9億元，將軍澳亦受惠康城站12A期SEASONS PLACE及12B期PARK SEASONS支持，共涉及約45.7億元，至於近期熱賣的元朗站Yoho Hub II亦錄約37.6億元。