NOVOLAND首宗銀主盤510萬沽　兩年慘蝕約150萬、貶值逾兩成｜多圖

屯門NOVO LAND第1A期早前有兩房業主在入市短短約一年半，被銀行要求提早償還欠款（Call Loan）而淪為銀主盤。單位先前推出拍賣未果，最新再度劈價以510萬元成功沽出，較買入價慘蝕約147萬元，帳面蒸發逾22%。



上述銀主盤單位為NOVO LAND 1A期1座高層P室，實用面積418平方呎，屬兩房間隔。據了解，單位原先由一間本地小型銀行以銀主身份接管，並以560萬元蝕讓叫價推出拍賣場放售，其後主動減價至528萬元重新推拍但仍未獲承接。

早前曾經拍賣行推出 美聯指最新成交價510萬

美聯聯席區域經理李進豪表示，上述銀主盤單位最終獲買家以510萬元購入。以此計算，單位成交呎價約12,201元。

成交紀錄冊顯示，該單位原先於2022年8月以657.53萬元沽出，即原業主持貨僅1年多便遭銀主沒收，最新成交價較買入價低約147萬元，期内貶值約22%。

↓↓NOVO LAND 1A期1座高層P室↓↓

未能償還欠款淪為銀主盤

上述單位的原業主早前曾於社交平台上「求助」指，遭銀行要求提早償還欠款（Call Loan）。據當時人於社交平台上表示，遭承造樓宇按揭的銀行要求於30日內償還約509.4萬元或逾77%的按揭貸款，以及逾萬元利息。估計該業主因未能償還欠款，單位最終淪為銀主盤。