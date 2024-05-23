觀塘甲廈全海景頂層天台戶蝕放　意向價2.1億較九年前低23%｜多圖

再有觀塘臨海商廈以蝕讓價推出放售。觀塘海濱道181號甲廈One Harbour Square頂層連天台及平台特色寫字樓單位，最新委託代理推出放售，意向價約2.1億元，較2015年買入價約2.7億元，折讓約6,000萬元或約23%。



利嘉閣商舖/商業/投資部聯席市務董事朱明杰表示，上述物業為One Harbour Square 28樓全層連車位出售，物業總建築面積約17,153平方呎，以交吉形式出售。

One Harbour Square 28樓，外望啟德碼頭及維港景觀兩岸。（代理相片）

平台及天台逾四千呎 設大型戶外LED廣告牌

除室內寫字樓面積外，物業更享有專屬空中平台約802平方呎，以及私人天台約3,112平方呎，為罕有寫字樓特色樓層。物業除享有專屬戶外空間外，更擁有一個大廈頂層面向維多利亞港之大型戶外LED 廣告牌，其視野覆蓋率遠至中環等維港兩岸均可清晰看見。而面向觀塘繞道之位置亦包括一個大型廣告位，對行駛觀塘繞道之駕駛人士及乘客亦能起到宣傳作用。

One Harbour Square 28樓附設專屬空中平台約802平方呎，以及私人天台約3,112平方呎。（代理相片）

望鯉魚門至中環270度啟德碼頭、維港海景

One Harbour Square位處海濱道尾段，較其他海濱道商廈更接近觀塘港鐵站，而大廈旁邊為政府設施且建築物較低，大廈高層更可享由鯉魚門至中環270度啟德碼頭、維港海景，較海濱道其他商廈180度海景更為優勝。除景觀優勢外，物業更設有私人淋浴間等設備。

2015年買入價2.7億

業主於2015年以約2.7億元、每平方呎約15,730元向發展商購入物業，是次意向價約2.1億，平均呎價約12,242元，較2015年買入時折讓約6,000萬元或約23%。除出售以外，業主亦考慮將物業出租，意向租金為每平方呎約25元。另外物業備有７個私家車車位、兩個輕型貨車車位及一個重型貨車車位。