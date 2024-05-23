陳韻雲山頂道洋房月租75萬　今年最大宗　呢個國際級影后都住過

豪宅市場租務市場暢旺，據消息指前地產代理監管局主席、V Group創辦人兼主席陳韻雲旗下山頂道20號洋房「TWENTY PEAK ROAD BY V」1號屋「Carlye」，新近以每月75萬元租出，成交呎租約158元。



據市場消息指，是次租賃成交為山頂道20號洋房項目「TWENTY PEAK ROAD BY V」1號屋「Carlye」，實用面積4,740平方呎，連1,085平方呎頂層天台、1,472平方呎花園地庫停車位等，屬四幢洋房之中面積最大。據市場估計該幢洋房成功以每月75萬元租出，呎租約158元，屬超豪宅市場最大額租務個案，

值得留意的是，而該幢洋房亦曾吸引國際級影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）於2021年來港拍攝劇集《Expats》期間入住。

↓↓1號屋「Carlye」內部直撃↓↓

+ 5

去年26.7億元轉讓予關連人士

TWENTY PEAK ROAD BY V由前地產代理監管局主席、V Group創辦人兼主席陳韻雲於2012年以7.5億元購入山頂道20號擬作重建，每呎樓面地價5.8萬元，創下當時全港屋地呎價第三高。

其後與政府達成協議，補地價2.865億元發展成現時4幢洋房，估計總投資額約為15億元，項目2021年11月已上載樓書，項目於去年5月以總成交價約為26.7億元，轉讓予關連人士，四幢洋房作價介乎5.6億元至8.6億元。