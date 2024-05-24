樂風大角咀新式工廈命名TWO BEDFORD PLACE 提供70個工作室
撰文：蔡偉南
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新晉發展商樂風集團旗下大角咀新式工廈命名為「TWO BEDFORD PLACE」，並於今日開放展銷廳予公眾參觀。
TWO BEDFORD PLACE位於大角咀必發道，樓高28層，提供70個新型工作室，標準樓層規劃成3個獨立工作室，建築面積介乎約644平方呎至860平方呎，各標準樓層的層與層之間高度為3.5米，而頂層特色戶則達4.5米。項目鄰近同系另一商廈ONE BEDFORD PLACE。
樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，適逢政府加大力度推動盛事經濟，為本地商業活動注入活力，並帶動市場投資氣氛轉趨活躍，集團乘勢推出項目。
資料顯示，樂風集團早於2020年夥拍美資私募基金以1.92億元統一必發道71至75號舊樓的全數業權，並發展為TWO BEDFORD PLACE。
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