市傳大型銀行淡出舊樓及村屋按揭　經絡：並非完全暫停、影響輕微

近日市傳有大型銀行將淡出舊樓及村屋按揭，目前承造該類物業按揭的皆以中小型銀行為主，而且息口亦較一般住宅按息至少貴半厘。經絡按揭表示，目前銀行並非完全暫停舊樓及村屋按揭，而且舊樓及村屋市場成交量較少，影響相對輕微。



經絡：舊樓及村屋市場成交量較少、影響輕微

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，銀行審批住宅按揭一般會綜合多方面考量，對於不同物業種類、樓齡、流通量、借貸人職業背景、國籍以及息口等因素，按揭審批的取態都會有所不同。加上，現時按揭業務資金成本一直高企，銀行基於成本及邊際利潤以及風險管理等因素，不定期改變其按揭業務策略，而舊樓及村屋市場成交量較少，影響相對輕微。據了解，該大型銀行不至於完全暫停批核舊樓及村屋的按揭申請。

另外曹德明表示，銀行審批舊樓及村屋按揭較其他住宅物業需時，為了順利申請按揭，建議買家預留更多時間處理按揭事宜，而每間銀行針對不同類型物業的估價及取態都會有所不同，建議貨比三家，並尋找大型專業的按揭中介協助配對。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明

中原按揭：並非一刀切暫停舊樓及村屋按揭、但取態較私樓謹慎

中原按揭董事總經理王美鳳表示，其實有關個別銀行並非一刀切暫停舊樓及村屋按揭，市場上不少銀行仍如常接納村屋或舊樓之按揭申請，當中按有關實際情況評估及審批。然而，銀行之間對於村屋及舊樓(尤以單幢舊樓)類別按揭的審批準則不盡相同，但取態上一向較私人屋苑較為審慎。

就村屋來說，一般需要實地視察物業狀況作評估，例如對於僭建、改建、天台及花園是否入契、通往物業之路權及附近有否斜坡維修等問題均會是考慮因素。銀行對於村屋樓齡的要求亦較高，村屋之樓齡與按揭年期總和多以55年至65年為限，不像私樓般多可長達75年，按揭年期亦多以20年至25年為限，甚少如私樓可長達30年。由於村屋買賣及按揭審批較私樓複雜，準買家宜可先向按揭轉介公司或銀行查詢按揭事宜。

不同銀行按揭審批時間差別較大

王美鳳續指，3月份樓市受撤辣帶動而勁力反彈後，4至5月份物業交投在高基數下回軟，現時銀行審批按揭塞車情況已紓緩一些，然而不同銀行的按揭審批時間差別較大，有銀行現時已大致可於約3星期批出個案，但亦有銀行審批按揭時間仍達1個月至1.5個月，加上現時銀行之間對於不同類別物業或客戶的按揭取態或有差別，往故此按揭申請人宜先向按揭轉介公司瞭解當前合適的銀行選擇。