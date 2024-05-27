周末新盤錄67宗　按周跌逾7成　日出康城PARK SEASON次輪沽28伙

撤辣效應減退，新盤交投量下降。過去周末兩日（25、26日）新盤市場錄得67宗成交，較上周的244宗下跌近73%。當中日出康城PARK SEASON周六次輪銷售僅沽28伙，套現約1.6億元。



日出康城PARK SEASONS次輪沽28伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS於周六展開次輪銷售，共推售154伙，戶型涵蓋一房至兩房，實用面積由283至496平方呎，折實價454.6萬至777.9萬元。項目於即日沽出28伙，套現約1.6億元，佔發售單位的18.2%。

發展商表示，撤辣至今集團旗下已售出1,099伙單位，套現逾111.6億。當中日出康城SEASONS系列累沽752伙 套現近47.4億元。

將軍澳日出康城12期SEASONS系列。

何文田朗賢峯招標連沽5伙

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」第IIA期於周六連錄5伙招標成交，吸金約1.28億元。當中最高成交單位為1座21樓D單位，實用面積1,333平方呎，四房雙套間隔，成交價3,681.3萬元，折合呎價約27,617元。

鷹君地產代理有限公司銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目兩期由4月底推售至今，已沽出547伙約全盤55%，總成交金額近70億元。

何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」。

中港商1811萬買名日．九肚山 佐敦高臨兩房894萬沽

資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨最新沽出一伙兩房，單位位處A2座18樓C室，實用面積423平方呎，成交價893.9萬元，折合呎價21,132元。

長實（1113）旗下沙田名日．九肚山亦獲中港商人接貨，涉及為第2座中層A室，實用面積1213平方呎，屬四房間隔，以1811萬元沽出，呎價1.49萬元．據知，項目本月至今沽約15伙，吸金2.87億元。