淘大花園鳳凰樓層兩房510萬沽　持貨六年帳蝕120萬、貶值逾2成

上車盤購買力持續釋放，部分業主選擇蝕讓沽貨。九龍灣淘大花園一伙兩房新近以470萬元沽出，呎價12,434元。原業主6年前入市帳蝕120萬元離場，單位貶值逾2成。



香港置業營業經理胡國安表示，該單位為淘大花園I座極高層，實用面積378平方呎，兩房間隔，屬鳳凰樓層大單邊開揚景觀。原業主2個月前以510萬元放售，並於近日獲同區客接洽，雙方經議價終後以470萬元成交，折合呎價約12,434元，屬市價成交。

↓大埔富．盈門2座高層B室↓

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持貨6年間蝕120萬

代理指，買家為區內上車客，心儀單位屬鳳凰樓層，有雅緻裝潢，故睇樓數次後決定購入自住。

原業主於2018年2月以約590萬元購入單位，持貨6年，是次轉手帳面虧損約120萬元，期內貶值約20.3%。