買家無睇樓連租約395萬買屯門豫豐花園　呎價1萬唔使、即收3厘租

樓市走勢未明，部分近年入市的業主選擇快速沽貨止蝕。屯門豫豐花園一伙兩房單位新近連租約以395萬易手，呎價9,975元。業主兩年前買入，是次沽貨帳面微蝕5萬元離場。



美聯物業高級營業經理顧耀彬表示，該單位為豫豐花園5座中層F室，實用面積396平方呎，兩房套間隔。據悉，新買家已於區內睇樓多時，有感盤源持續短缺，逐在「無睇樓」下以395萬元連租約承接，折合呎價約9,975元。

2021年貨帳面僅蝕5萬元

代理透露，單位現有租客以每月10,000元承租，估計新買家即享3厘回報。

原業主則於2021年10月以400萬元購入單位，持貨2年多，是次轉手帳面僅蝕讓5萬元。若連同期間的租金收入計算，估計實際可獲利離場。