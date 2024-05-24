北角健康村一房415萬沽 7年僅漲價15萬 料終需明賺實蝕離場
撰文：黃祐樺
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二手市場交投增加，北角健康村有一房業主以自由市場415萬元沽貨離場，持貨7年轉手賺15萬元，惟扣除釐印費及代理佣金等基本使費後，料需實蝕離場。
中原地產高級分區營業經理許世達表示，是次成交為北角健康村康欣閣高層H室，實用面積319平方呎，屬一房間隔，開則四正實用。
單位最初以450萬元叫價放盤，最新於自由市場以415萬元易手，呎價13,009元。至於，新買家為同區客，因鍾情屋苑交通便利，四周發展完善，遂購入單位自用。
持貨至今7年 料明賺實蝕離場
據知，原業主則於2017年以已補地價400萬元購入，持貨至今7年，是次轉手帳面獲利15萬元，單位升值3.75%。惟如計及當時入市繳印花稅約9萬元，以及買入賣出的佣金及其他洗費計，料倒蝕逾2萬元離場。
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