袁天凡、李慧敏夫婦執平貨　1520萬購貝沙灣　上手12年僅賺70萬

樓市撤辣後，由於置業成本大幅降低，吸引不少名人入市投資。薄扶林貝沙灣一伙兩房單位最新以1,520萬元沽出，呎價20,708元。據悉，新買家為電訊盈科（0008）前副主席、過往不時投資豪宅的袁天凡夫婦。



市場消息指，上述單位為貝沙灣6期7座中層B室，實用面積734平方呎，兩房間隔。原業主於今年初叫價2,000萬元放盤後，近日獲袁天凡及其妻子李慧敏洽詢作收租用途。單位最終議價以1,520萬元成交，折合呎價約20,708元。

↓↓貝沙灣6期7座中層B室↓↓

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袁天凡過往不時投資香港豪宅。（視覺中國）

較同類戶買平300萬

代理透露，同類兩房單位造價一般逾1,800萬元，以是次成交價可見袁氏夫婦低市價約300萬元入市。另外，位處同座低1層的B室曾於2019年以2,368萬元成交，即類近單位於5年間跌價848萬元約36%。

資料顯示，單位原業主為南海石油化工有限公司，早於2012年以約1,450萬元購入，持貨12年，是次轉售帳面僅賺70萬元，升幅不足5%。

袁天凡妻子李慧敏，曾任恒生銀行CEO。﹙鄭子峰攝﹚

9年前山頂白加道大屋15億沽、再斥3.75億買傲璇

袁天凡及妻子李慧敏過往不時投資香港豪宅，為豪宅專家。最矚目大賺個案為袁氏夫婦二人在2000年，以約1.6億元買入山頂白加道22號大屋，及後於2015年以15億元天價沽出，實用呎價超過15.1萬元，成為當時全球最高紀錄之一。隨後袁氏夫婦又再以3.75億元買東半山超級豪宅傲璇OPUS。

而近年二人也有投資豪宅獲利，如在2022年1月以5,350萬元沽出西半山敦皓及一個車位，持貨逾5年帳面升值32%。