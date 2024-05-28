華潤鰂魚涌舖7500萬易手　高放盤價500萬　持貨34年升值11.5倍

本港舖市交投漸趨興旺。華潤集團旗下鰂魚涌英皇道地舖新近以7,500萬元易手，舖位早前叫價7,000萬元，即成交價比放盤價高出近500萬元。



成交舖位為鰂魚涌英皇道1025至1037號惠安苑低層地下LG2舖，建築平積近2,140平方呎，舖面闊66呎，連入口樓梯位約13呎，合共近80呎面。

上述舖位前身為U Select，目前由營養豐食品專門店租用，租約期直至2029年6月30日，租金水平不多於23萬元，新買家料可享租金回報3.2厘。

高放盤價500萬成交 市傳交回內地母公司接手

據了解，上述舖位早前以7,000萬元叫價放盤，惟新近以7,500萬元成交，成交價比放盤價高出近500萬元，或7.1%。原業主於1990年以600萬買入，持貨34年升11.5倍。

市場消息指，新買家是海外公司，上述成交有可能為華潤香港將舖位交回內地母公司接手，或屬內部成交。

盛滙商舖基金創辦人李根興指出，此舖門面闊，向華蘭路，但舖型較奇怪，要行落十級樓梯下層才到入口。舖內也較多柱位。現回報3.2%不算高，鎖至2029年最多3.68%。