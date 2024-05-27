住近家人方便照應　街坊758萬買星河明居　上手3年輸兩成｜多圖

二手市場續以蝕讓成交為主。鑽石山星河明居有三房單位758萬元蝕沽，持貨3年轉手帳蝕180萬元或近兩成。據知，新買家屬區內分支家庭， 是次入市因有意住近家人， 可以方便照應。



美聯物業分行營業經理黎志榮表示，是次成交為鑽石山星河明居E座低層2室，實用面積約517平方呎，屬三房間隔，座向東南，享池園景。據悉，業主最初以810萬元叫價放盤，2個月後獲洽購，單位終以758萬元沽出，呎價14,662元。

↓↓鑽石山星河明居E座低層2室↓↓

新買家為住近家人方便照應

至於，新買家為區內分支家庭，因有意為住近家人方便照應，決定買入自住。參考A座低層2室近期以756萬元易手，呎價約14,623元，故今次屬市價成交。

據知，原業主於2021年1月以938萬元入市，持貨逾3年，是次轉手帳蝕讓180萬元，單位期內貶值約19.2%。