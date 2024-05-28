馬鞍山新居屋首宗成交 開放式連露台225萬易手 入伙僅1年蝕住走
撰文：李明珠
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由於一手居屋的售價較私人住宅有所折讓，即使整體樓價回落，居屋業主仍能保持利潤空間。不過市場新近卻罕有錄得新居屋蝕讓個案，當中馬鞍山錦駿苑錄得屋苑首宗二手成交，一伙開放式單位以未補地價225萬元易手，呎價7,235元。業主3年前一手買入帳面微蝕2,400元，連同其他買賣成本估計實蝕更多。
世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，該單位為C座中層4室，實用面積311平方呎，開放式間隔，外接露台。單位於本月初放盤叫價230萬元，其後獲白居二買家議價5萬元以225萬元承接，折合呎價7,235元。
首宗二手成交、帳面微蝕2400元
馬鞍山錦駿苑於2021年開售，直至去年2月起正式入伙。資料顯示，是次成交為全屋苑首宗二手成交。
原業主於2021年7月以225.24萬元一手購入單位，持貨近3年，除了帳面微蝕2,400元之外，估計還損失了印花稅及裝修等費用。
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