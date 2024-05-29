代理入市｜世紀21 CEO吳啟民擲2900萬　買北角呢個老牌豪宅屋苑

二手市場暢旺，再有地產代理人士親自落場買樓。世紀21吳啟民新近透過公司名義，擲2,900萬元入市買入北角賽西湖大廈予家人居住。



據市場消息指，是次成交為北角賽西湖大廈14座低層B室，實用面積1,467平方呎，屬三房間隔。單位最初以3,400萬元放盤叫價放盤，單位新近以2,900萬元沽出，呎價19,768元。據知，新買家為晨暉有限公司（CENTURY FAIR LIMITED），其董事包括世紀21香港行政總裁吳啟民。

世紀21香港行政總裁吳啟民。（許世豪攝）

高估價417萬元或近17%

另據恒生網上銀行估價，上述單位估價為2,483萬元，即最新成交價較估價高出417萬元或近17%。參考同屋苑10座低層B室，實用面積相同，於今年4月以2,730萬元沽出，呎價18,609元。

至於，原業主早於1992年以約558萬元購入，持貨32年，是次轉手帳面賺2,342萬元，單位期內升值約4.2倍。