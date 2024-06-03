5月新盤撻訂錄54宗、按月少17%　洪水橋#LYOS連撻15伙殺訂近千萬

5月新盤市場共錄得54宗撻訂個案，較上月的65宗下跌約16.9%，涉及撻訂金額約4,356.1萬元。當中洪水橋現樓#LYOS曾單日錄15宗撻訂個案，成交金額共涉及9,146萬元，料發展商合共殺訂992.8萬元。



本月撻訂最多的新盤為長實（1113）旗下洪水橋#LYOS，於5月6日連環撻訂15伙單位。涉及的單位均於2021年售出，成交價由363.5萬至1,565萬元，涉資共9,146萬元。單位最新於5月6日正式終止交易，發展商合共殺訂992.8萬元。

當中售價最高的單位為複式C座地下及1室19室，實用面積778平方呎，連24平方呎平台、351平方呎花園及306平方呎天台。單位於2021年12月以1,565萬元成交，惟最終撻訂並遭沒收15%訂金，即約234.7萬元。

部分單位已重售 長實：會向撻訂買家追差額

值得留意的是，長實集團營業部首席經理郭子威其後在記者會上提到，如最新單位成交價較撻訂前出現差額，將會向未能按照買賣合約完成交易者（撻訂買家）追回差額。

資料顯示，目前該批撻訂單位中有5伙已經重售，包括3伙開放式、1伙兩房及1伙複式單位，成交價333.9萬至1,323.3萬元。當中最高成交單位為上述的複式C座地下及1室19室，單位撻訂前1,565萬元售出，按最新重售價計算，買家有機會被追討241.7萬元差價。

長實（1113）旗下洪水橋#LYOS。

啟德維港1號單日撻9伙

排名第二為中海外（0688）旗下已屆現樓的啟德跑道區維港1號，於本月8日連錄9伙撻訂，成交額逾1.01億元，料眾買家遭殺訂1,012.98萬元。該9伙單位成交價介乎1,020萬元至1,211.8萬元，呎價22,039元至25,661萬元。上述買家均於2021年7月份以建築期付款計劃購入單位，並於5月8日正式終止交易，各自遭沒收10%訂金，合共約1,012.98萬元。

當中，撻訂最甘的一伙為維港1號第2A座22樓G室，實用面積482平方呎，屬兩房間隔，於2021年7月以1,211.8萬元入市，終止交易後料損失121.18萬元訂金。

中海外（0688）旗下已屆現樓的啟德跑道區維港1號。

何文田豪宅天鑄四房撻大訂、最高殺訂313萬

新地（0016）旗下何文田豪宅項目天鑄則錄2宗撻訂個案，2伙單位分別位於第一期及第二期，並皆於2018年購入。當中第5座19樓C室，實用面積1,723平方呎，四房雙套間隔，成交價6,267.7萬元。單位其後於本月終止交易，買家損失5%訂金，涉約313萬元。該單位亦成為本月最高撻訂金額的個案。

另一伙撻訂單位為第一期第8座25樓C室，實用面積1,410平方呎，四房雙套間隔，成交價5,492.8萬元，買家損失5%訂金約275萬元。

至於5月份其他撻訂個案包括油塘蔚藍東岸、何文田朗賢峯、旺角Elize Park、佐敦高臨、啟德MONACO系列等等。

新地（0016）旗下何文田豪宅項目天鑄。

柏傲莊III樓王取消交易、呎價曾高見45,133元

除撻訂外，取消交易個案方面，5月截至31日暫錄約2宗，全數來自新世界（0017）大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計及撻訂。

其中一伙涉及「樓王」1座62樓頂層A室4房特色戶，實用面積1,695平方呎，連1,262平方呎天台。單位早於2021年6月以7,650萬元售出，呎價高見45,133元，刷新新界分層住宅呎價紀錄，紀錄保持至今。惟最新於本月29日取消交易。

項目自2021年8月至今，累錄逾465宗取消交易，以項目累售845伙計，佔比55%，涉總成交額估計逾70億元。