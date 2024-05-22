屯門凱和山、佐敦高臨首現撻訂　料眾買家各輸逾33萬及26萬訂金

一手市場交投回暖，但新盤撻訂宗數不斷。路勁地產（1098）及深圳控股合作發展的屯門凱和山亦錄首宗撻訂個案，發展商料殺訂逾33萬元。



據成交紀錄冊顯示，涉及單位為凱和山第5座16樓G室，實用面積571平方呎，屬兩房設計。單位去年5月以676.9萬元沽出，買家當時採「靈活建築期付款計劃」，不過，據成交紀錄冊顯示，單位最新列為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，料眾買家已棄購，發展商殺訂5%，即約樓價約33.85萬元。

屯門凱和山

高臨首現撻訂 料買家輸26萬訂金

另外，資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨錄首宗撻訂個案，發展商料殺訂逾26萬元。

據成交紀錄冊顯示，涉及單位為第A1座16樓G室，實用面積272平方呎，屬一房設計。單位今年5月以531.6萬元沽出，買家當時採「建築期付款計劃」，同時獲提供提前付清樓價現金回贈優惠。不過，據成交紀錄冊顯示，單位最新列為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，料眾買家已棄購，發展商殺訂5%，即約樓價26.58萬元。

↓↓佐敦彌敦道高臨↓↓