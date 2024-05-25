地產商發惡講明「追差價」　呂麗君撻訂4伙隨時輸多千萬｜燈神

本港樓市過去一年持續向下，雖然在今年2月底政府落實撤辣，令樓價出現輕微反彈，不過目前依然較高峰累挫約24%。由於樓價大幅度並急速下挫，在近年樓價高位入市買新樓盤樓花的買家，紛紛選擇撻訂，務求盡快止蝕「甩難」，輸最多一成大訂離場。不過這班高位入市的買家「甩難」大計的如意算盤未必打得響，皆因大型發展商長實（1113）的賣樓專家郭子威，已經公開講到明，將會向撻訂買家追回差額，所以一眾棄購的買家千萬不要大安旨意。



睇返過去幾年的新盤撻訂情況，相信最令人印象深刻必定要數一數「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖），佢喺2021年5月份豪氣地斥資逾1.4億元買入黃竹坑站上蓋新盤晉環4個高層單位，雖然喺今年1月份已經全數撻訂損失逾1,400萬元，不過如果全港發展商真係「揸正嚟做」追收差價，燈神屈指一算，呂麗君相信需要再向發展商賠返大約1,100萬元。



近期「追差價」成為咗樓市熱門Topic，事關香港最有規模的發展商長實已經「打開口牌」講到明要做嘢。佢地新盤「揸盤人」營業部首席經理郭子威已經係記者會上實牙實齒強調，「以公司立場，如最新單位成交價較撻訂前出現差額，將會向未能按照買賣合約完成交易者（撻訂買家）追回差額」。

長實揸盤人強調要「追差價」

過去咁多年樓市一直攀升，其實好少發展商會對撻訂買家「追差價」，不過近年樓市持續向下，早幾年發展商靚價賣出的單位估計已經入晒數。不過早年好多買家都傾向採用建築期付款辦法去買新盤樓花，所以隔咗一至兩年後樓盤入伙向銀行申請按揭時，買家可能見樓市大幅回落，又或者單位估價「估唔足」失預算，導致撻訂收場。

2023年全年266宗撻訂 發展商殺訂3.4億

以上情況都令一眾發展商相當頭痕，本身以為成功賣出的單位，在屋苑新入伙時突然之間撻訂，勢必拖累發展商銷情、利潤。睇返資料，2023年全年就有多達266宗撻訂個案，雖然一眾發展商成功殺訂合共近3.4億元，不過相信都補唔返撻訂後要劈價賣樓的損失。

就長實新盤洪水橋新盤#LYOS為例，有14伙分層戶喺早前撻訂，長實新盤「揸盤人」郭子威於5月中就話，該批單位與2021年項目價單定價比較，有高達25%折讓；複式戶與最高時更有32%折讓。

#LYOS撻訂貨賣平281萬

而睇返最新有一伙「撻訂貨」重新售出，以1,283.6萬元重沽，涉及為複式C座地下及1樓19號室，設有花園及平台，呎價約1.65萬元。不過該撻訂單位早於2021年11月以1,565萬元售出，即新成交價較兩年半前賣平281.4萬元，呢一個差額數字相信應該會被發展商「追差價」。

晉環位於黃竹坑香葉道11號，合共提供800伙，提供兩座住宅大樓。（梁鵬威攝）

呂麗君1.4億買晉環4伙全數撻訂

講起新盤撻訂，絕對不可不提及「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）。睇返資料，佢喺2021年5月份豪氣地斥資逾1.4億元買入黃竹坑站上蓋新盤晉環4個高層單位，每伙成交價介乎3,483.9萬至3,536.4萬元。

被殺訂1400萬 若遇發展商追差價仍欠1100萬

不過該4伙高層單位，喺今年1月份已經全數撻訂，呂麗君就損失咗逾1,400萬元。假若全港發展商落實要追收差價，呂麗君睇怕都要輸多一筆，事關該4伙撻訂貨已經在早前全數重新沽出，不過每一間都賣平咗15%至20%，成交價得返2,780萬至3,000萬元，合共成交價大約1.15億元。即係4伙合共賣平咗約2,500萬元，如果扣返被殺訂的1,400萬元，預計呂麗君需要再向發展商賠返大約1,100萬元「差價」。

撻訂後6年期限內發展商有權追差價

呢一筆差價到底要幾時還清呢？燈神睇返資料，發現此類「追差價」係有時效性，追討限期受到《時效條例》限制，新樓發展商在撻訂後6年期限內有權向買家追討。即係呂麗君喺未來六年內隨時都會有被發展商追討的風險。

不過燈神聽聞其實買家可以有方法避免被發展商追差價，就是買家透過公司名義入市，若選擇撻訂時，就直接把公司結業倒閉，屆時就可免除發展商追收差額。但燈神據聞，呂麗君買入該4伙晉環高層單位，全部均用上自己個人名義，所以以上做法並不適用。

21 BORRETT ROAD天價大刁208億「撻Q」

講開又講，其實歷來最大宗撻訂就係長實半山21 BORRETT ROAD項目、涉資208億元的天價豪宅大刁，該批豪宅在2022年9月以天價出售予新加坡基金華瑞資本，平均成交呎價約6.2萬元。不過該宗天價大刁在2023年7月「撻Q」收場，新加坡買家逾20億訂金遭長實沒收。

最新呎價僅5.3萬低15% 長實應否追差價？

燈神睇返近期21 BORRETT ROAD的成交情況，發現其實成交呎價水平已經不斷向下，好似昨日錄得的21 BORRETT ROAD 3樓06室，實用面積2,169平方呎，四房雙套連儲物房間隔，連1個車位以1.15億元招標成交，不過成交呎價低見約53,020元。

以此推斷，最新成交呎價5.3萬元，較兩年前208億天價大刁時的平均呎價6.2萬元，明顯低咗一大截，每呎大約低9,000元或14.5%。唔知以上單位長實威哥又會否啟動追收差價程序呢？