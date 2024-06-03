金鐘力寶中心呎租40元租出　單位交吉三個月　租金較一年前低12%

甲廈市場交投回暖，惟目前租賃市場仍以平價盤作主導。由紀惠集團持有的金鐘力寶中心兩伙單位新近租出，其中一伙單位交吉三個月，以呎租近40元租出，租金水平較一年前跌12.5%。



是次租賃成交為力寶中心第2座33樓2至3室，建築面積約4,525平方呎，新近以每月18.1萬租出，平均呎租40元。

據了解，新租客為Lincoln Chambers Limited，租期由2024年6月直至2027年5月。該單位於2023年6月曾以每呎45元租出，月租約20.36萬，惟新租客只承租4個月，10月份將單位放盤，要求新租客頂租，直至今年2月業主收回單位。單位交吉3個月後，即新租金較一年前減12.5%。

力寶中心外型呈八角形，並有凹凸層次感。（蔡偉南攝）

另一單位新租金較兩年前大減三成

另一宗租賃成交單位為力寶中心1座34樓3室，建築面積3,350平方呎，新近以月租約12.73萬租出，呎租38元，租約期由2024年5月到2027年5月。據悉，上手租客於2022年4月承租單位，直至今年4月遷出，當時呎租近55元，月租18.43萬，即最新租金水平較兩年前大減31%。

翻查資料指，上述單位最早租賃紀錄可追溯到2013年4月，當時月租為16.2萬，平均呎租48元，租期至2016年4月。而租金高峰期則要數到2018年1月，當時租客以27.15萬元租用單位，呎租近60元。即是次租金水平較高峰期回落近8.3%。