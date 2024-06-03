太古城周內連錄蝕讓　頂層天台戶925萬沽　兩年大幅貶值26%｜多圖

港島區老牌屋苑又錄蝕讓，為周內第二宗。太古城一伙兩房連天台特色戶，新近以925萬元沽出。原業主2022年買入單位，持貨僅僅兩年帳面勁蝕325萬元，單位貶值約26%。



美聯物業分行區域經理吳肇表示，是次成交單位為太古城寶山閣頂層連天台單位，實用面積約為598平方呎，屬兩房間隔，天台527平方呎。

單位2年大幅貶值26%

原業主於2月份放盤叫價約1,200萬元，減價220萬元至近期約980萬元，並獲用家鍾情，雙方再議價及多減55萬元後，累積減價約275萬元，終以約925萬元成交，折合實用呎價約為15,468元。

原業主於2022年2月以約1,250萬元購入上述物業，是次轉手帳面蝕讓約325萬元，物業貶值約26%。

周內連錄兩宗特色戶蝕讓

太古城對上一宗成交為燕宮閣頂層連天台單位，單位實用面積約為747呎，單位屬套房則王單位。單位於周日（1日）以1,258萬元成交，折合實用呎價約為16,841元。

該單位原業主於2014年以約1,453.8萬元購入上述物業，是次轉手帳面蝕讓約195.8萬元，物業貶值約13%。