鄧成波家族兩物業遭工銀接管　海濱廣場「劈價」放售惟乏人問津

「舖王」鄧成波家族持有物業近年來一直以低價拋售。最新有報道指出，鄧成波家族持有的兩項物業，包括屯門建豐街4號悅品度假酒店，以及荃灣「死場」海濱廣場,，於5月17日雙雙遭工銀亞洲委託羅兵咸接管。



兩大物業早年被抵押作二按、三按

《明報》報道指，上述兩個被用作抵押的家族物業終工銀亞洲收回接管。報道指出，鄧耀邦發展的正品系公司之一的「正品商事有限公司」、「正品營銷有限公司」，以及經營民生的「正笙有限公司」在4月已遭法庭頒令強制清盤。

2021年1月「正品商事有限公司」及鄧氏家族另外一些持股公司包括「華域投資」等曾向工銀亞洲借貸，並以持有悅品度假酒店的「百歲堂有限公司」作為二按抵押品。

另外，「華域」持有的「死場」海濱廣場，該公司亦曾遭「正品商事有限公司」向工銀亞洲抵押作二按及三按。

死場「劈價」沽售、無人問津

被接管的其中一項物業海濱廣場多年來被戲稱為「死場」、「鬼城」。鄧成波家族於2015年以約8.2億元購入物業，及後2022年以約13億元放售，到去年5月的意向價已降至約12 億元。去年尾更委託世邦魏理仕以意向價9億元放售，叫價比5月份已經下調過的12億元叫價再低25%。

海濱廣場近十年間多度易手

翻查早年資料，及至2012年，新世界（0017）把海濱廣場以5億元低價賣予宏安集團（1243）。三年後宏安再以8億元售予鄧成波家族。2017年業主曾計劃將整個商場改作私立學校或醫療中心，惟不了了之。

為吸人流，2018年場內部分樓面曾租予以喪屍為主題的真人實境遊戲公司，但維持不久又回復死寂狀態，場內長期未有開燈，故被戲稱為「死場」、「鬼城」。

至於屯門悅品度假酒店， 由鄧成波家族於2013年斥5億元購入，該酒店前身為屯門有成工業大廈，其後活化改裝成酒店，並於2019年開業。惟2023年4月其家族已委託戴德梁行獨家代理放售項目，意向價14.8億元，惟至無人問津，最終被被債權人接管。