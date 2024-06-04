家庭客曾錯失機會　連睇10個盤再追價　568萬買新葵芳花園︱直擊

樓市回暖，不少買家積極在市場尋寶。新葵芳花園新近錄得一宗家庭客「租轉買」個案，以568萬元買入單位，新買家厭倦租樓生活，連睇近十個單位，曾有心儀筍盤單位，但錯失良機，故再有心儀單位時即晚反價「上車」。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交單位為新葵芳花園B座中高層6室，實用面積408平方呎，屬兩房間隔。原業主於去年9月以650萬元放盤，叫價非常進取，但眼見移民日子漸近，最近大刀闊斧減至580萬元，即吸引不少客人睇樓，最終以568萬元售出，實用呎價13,922元。

原業主於2001年以151萬元買入單位，持貨23年，賬面賺417萬元，單位升值2.8倍。

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厭倦租樓生涯 曾錯失上車機會 把握機會追價上車

據了解，新買家為分支家庭租客，厭倦租樓生涯，所以兩星期內連睇近十個單位。原本物色到心儀筍盤單位，但該單位業主急於沽出，以535萬沽出單位，新買家因此錯失第一次入市機會。

當新買家到上述單位睇樓時，發現單位附有企理裝修，見原業主開價580萬元，新買家即晚還價555萬元，幾經議價後，最終追價至568萬元承接，成功上車。