5月樓宇買賣合約錄7346宗　14個月次高　首五個月宗數已達上年8成

2024年5月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄7,346宗，總值622.27億元，較4月的9,880宗及839.35億元，分別下跌25.6%及25.9%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出雖然數字回落，但宗數仍為2023年3月8,599宗後近14個月次高，金額仍為2023年4月637.42億元後近13個月次高，反映4月期間樓市成交持續活躍。不過，撤辣後市場購買力迅速被大量消耗，發展商開始減慢新盤推盤步伐，二手市道亦明顯放緩，加上銀行逐步收緊按揭，相信6月的登記量將繼續回軟。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀。

一手住宅連續三個月企一千宗以上

一手私人住宅方面，5月份錄1,956宗及277.7億元，較4月的3,624宗及424.0億元，分別大減46.0%及34.5%。惟一手交投仍高達近二千宗水平，並連續三個月高企一千宗以上，宗數及金額同為2021年7月的2,032宗及284.2億元後近34個月次高。

2024年首5個月一手私人住宅登記合共錄8,424宗及992.1億元，分別已達2023年全年10,682宗及1,310.7億元的78.9%及75.7%。至於5月新盤銷售下降，將於6月的數字中反映。

5月份登記宗數最高的新盤是何文田朗賢峯第IIB期，錄471宗及53.04億元。第二是黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，錄227宗及44.52億元。第三是將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，錄137宗及8.47億元。

何文田朗賢峯。

5月份錄3,349宗二手住宅成交

二手私人住宅方面，5月份錄3,349宗及244.8億元，較4月的4,605宗及338.5億元，分別下跌27.3%及27.7%。但二手宗數及金額仍為2023年3月的4,485宗及361.0億元後近14個月次高。

大型屋苑方面，5月份美孚新邨錄36宗(共2.56億元)、太古城錄35宗(共3.69億元)、嘉湖山莊錄30宗(共1.42億元)及沙田第一城錄22宗(共1.22億元)。