黃竹坑揚海頂層特色戶1.3億沽　創入伙後新高　總套現140億

由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，昨日（6月3日）成功以1.3億元招標售出頂層樓連天台特色單位，成交呎價達68,385元，為項目入伙後成交新高。



最新售出單位為第1座（1B）32樓A室頂樓連天台特色單位，實用面積1,901平方呎，設313平方呎平台及1,842平方呎天台，屬四房三套房設計。單位新近以1.3億元成交，平均呎價逾68,385元，上述單位成交價包括2個住宅停車位認購權。

是次成交除了創項目入伙後成交呎價及成交金額新高外，同時為2024年「港島南岸」成交呎價新高。

累沽570伙 項目總套現140億

揚海至今累售570伙 ，佔可售單位逾95%，套現逾港幣140億元。發展商現正積極籌備同系港鐵黃竹坑站「港島南岸」第4A期「LA MONTAGNE海盈山」新一輪銷售部署，預計短期內公佈相關消息。

揚海共提供600個住宅單位，僅設29伙特色單位，其中頂層特色單位只有11伙。頂層特色單位面積由951平方呎至1,901平方呎，全部單位均附設天台。

黃竹坑站港島南岸第二期揚海。

新地瓏珀山第2期再沽5伙

新地（0016）旗下沙田豪宅項目瓏珀山第2期昨日（6月3日）以招標形式售出5伙單位，總計5日內連沽20伙。當中，最貴一伙屬King Tower 1 19樓C單位，屬四房雙套間隔，實用面積1,387平方呎，成交金額2673.2萬元，呎價19,273元。

其餘標售單位分別為King Tower 2 17樓E單位，屬三房套連書房間隔，實用面積1,056平方呎，成交金額1825.979萬元，成交呎價17,291元；King Tower 2 15樓E室，屬三房套連書房間隔，實用面積1,056平方呎，成交金額1764.8422萬元，成交呎價16,713元。

King Tower 2 11樓E室，屬三房套連書房間隔，實用面積1,056平方呎，成交金額1735萬元，成交呎價16,430元；以及King Tower 2 11樓C單位，屬三房套間隔，實用面積986平方呎，成交金額1638.2萬元，成交呎價16,615元。